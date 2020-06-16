Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n139810-pogoda-v-ukraine-na-17-iunya-sinoptiki-preduprejdaut-o-grozah-grade-i-shkvalah-do-15-20-m-s.html

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Погода в Украине 17 июня будет дождливой, осадки ожидаются во всех регионах кроме Луганской области. Температура воздуха ночью составит 14−19° (на западе — 14−16°), днем — 23−32° (на западе — 23−25°).

Синоптики прогнозируют дожди, грозы, град и шквальный ветер до 15−20 м/с по всей территории кроме крайнего востока страны, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 17 июня будет дождливой, осадки ожидаются на протяжении суток. Температура воздуха поднимется до 16−18° ночью и до 27−29° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет дождливой на протяжении суток. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 14−16° ночью и 23−25° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также будет дождливой в течение суток. Столбики термометров ночью опустятся до 16−18°, днем — поднимутся до 24−26°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре 17 июня также ожидается дождливой. Ночью температура опустится до 16−18°, днем воздух прогреется до 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет дождливой днем, ночь пройдет без осадков. Термометры ночью покажут 17−19°, днем — 30−32°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье на протяжении суток будет дождливой. Ночью ожидается температура воздуха 14−16°, днем — 23−25°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 июня будет относительно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения, которые усилятся днем.