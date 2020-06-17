Справа Гандзюк: Зеленський ховається за спиною Єрмака й уникає зустрічі з ТСК — нардеп

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Верховна Рада під час ранкового пленарного засідання 17 червня хвилиною мовчання вшанувала пам’ять Катерини Гандзюк, якій сьогодні мало б виповнитися 35 років. До цього закликала колег по парламенту нардеп з фракції «Голос» Соломія Бобровська.

Сьогодні Катерині Гандзюк мало б виповнитися 35 років. Давайте вшануємо її пам’ять хвилиною мовчання… Я би хотіла поговорити з вами про те, що з нами стається до того моменту, як ми отримуємо депутатські посвідчення. У нас є три варіанти: закінчити так як Катя — скільки коштуватиме ваше життя 100, 200, 300, 500 чи тисячу доларів? Ми можемо закінчити так як Сергій Стерненко — три напади, а далі ви йдете в СІЗО або під домашній арешт і вас звинувачують в умисному вбивстві, — заявила Бобровська.

За її словами, підозра Стерненку є політично мотивованою і безглуздою, однак це не вплинуло на рішення судді, оскільки воно було заздалегідь ухвалено у високих кабінетах. Зауважимо, що під час виступу парламентаря до трибуни Ради також підійшли інші нардепи, які знали Катерину Гандзюк.

Третій варіант — це бути рабами, навіть не «слугами», і забути, що таке національна гідність, за яку ми виходили у 2014 році. Мені здається, що саме тоді ми здобули це як народ, як величезна наша нація. Те, що відбувалося у п’ятницю і понеділок трусило все українське суспільство… Ми бачили, як били ветеранів російсько-української війни. А бив хто? Той, хто там був на Сході, чи той, хто в житті не тримав автомат і не дивився в очі ворогу, а бачить ворога у ветерані? Били, скручували дівчат, розтягали хлопців. Це нормально? Ми це толеруємо? Коли? На сьомий-восьмий рік війни і того всього, що відбувається?, — заявила Бобровська.

Нардеп також закликала піти у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.