Карантин у Верховній Раді: Стефанчук закликав оштрафувати нардепів-“безмасочників”

https://racurs.ua/ua/n139845-deputat-vzirec-zakonosluhnyanosti-stefanchuk-zaklykav-oshtrafuvaty-nardepiv-porushnykiv.html

Ракурс

Про штрафи для депутатів, котрі не носять маски у сесійній залі Верховної Ради, сьогодні на пленарному засіданні нагадав віце-спікер Руслан Стефанчук. Спочатку нардеп-«слуга» вкотре попросив усіх колег по парламенту одягнути маски.

Я глибоко переконаний, що депутат має бути взірцем законослухняності і порядності. В Україні ніхто не скасовував карантин. Я дуже прошу одягнути маски, бо турбота про інших — це турбота і про тих, хто перебуває поряд з вами в цій залі, — заявив Стефанчук.

Віце-спікер Ради також звернув увагу на необхідність реалізації принципу справедливості.

Якщо у залі хтось порушує карантин, це має отримати належну оцінку з боку органів, які повинні притягати до адміністративної відповідальності. Якщо ви не можете одягнути маски — давайте будемо наповнювати бюджет разом адміністративними штрафами, — резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що до кінця літа масковий режим можуть завершити, якщо кількість випадків зараження коронавірусом у країні буде йти на спад.