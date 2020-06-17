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Ракурс
Карантин у Верховній Раді: Стефанчук закликав оштрафувати нардепів-“безмасочників”

«Депутат — взірець законослухняності»: Стефанчук закликав оштрафувати нардепів-порушників маскового режиму

17 чер 2020, 12:13
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Про штрафи для депутатів, котрі не носять маски у сесійній залі Верховної Ради, сьогодні на пленарному засіданні нагадав віце-спікер Руслан Стефанчук. Спочатку нардеп-«слуга» вкотре попросив усіх колег по парламенту одягнути маски.

Я глибоко переконаний, що депутат має бути взірцем законослухняності і порядності. В Україні ніхто не скасовував карантин. Я дуже прошу одягнути маски, бо турбота про інших — це турбота і про тих, хто перебуває поряд з вами в цій залі, — заявив Стефанчук.

Віце-спікер Ради також звернув увагу на необхідність реалізації принципу справедливості.

Якщо у залі хтось порушує карантин, це має отримати належну оцінку з боку органів, які повинні притягати до адміністративної відповідальності. Якщо ви не можете одягнути маски — давайте будемо наповнювати бюджет разом адміністративними штрафами, — резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що до кінця літа масковий режим можуть завершити, якщо кількість випадків зараження коронавірусом у країні буде йти на спад.

Джерело: Ракурс


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