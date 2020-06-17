Новости Рады: нардепы провалили отчет ВСК по поводу каналов Медведчука, фото — Цензор

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Ракурс

В Верховной Раде сегодня не поддержали отчет временной следственной комиссии, которая расследовала смену собственников нескольких телеканалов, близких к нардепу Виктору Медведчуку.

За соответствующее постановление нашелся только 191 голос и ВСК после этого распустили.

В апреле постановление № 3363 «Об отчете временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по соблюдению требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечению противодействия информационному воздействию Российской Федерации» подали в Раду шесть нардепов из разных фракций, которые были членами комиссии.

ВСК создали в октябре 2019 года. Комиссия проверяла обстоятельств приобретения, источники выплаты и поступления средств во время смены собственников телеканалов NewsOne, «112 Украина», ZIK и установила лиц, которые прямо или косвенно участвовали в процессе смены собственников указанных телеканалов, являются бенефициарными владельцами, влияют на редакционную политику телеканалов.

В отчете ВСК, опубликованном на сайте Рады, говорится о том, что временная следственная комиссия провела семь заседаний. Члены ВСК установили, что каналы, близкие к Медвечуку, распространяли идеи и тезисы, которые могут угрожать интересам национальной безопасности.

По состоянию на дату представления отчета СБУ осуществляет досудебное расследование по уголовным производствах по поводу антиукраинской деятельности указанных каналов.

Временная следственная комиссия также отмечает тот факт, что значительная часть договоров купли-продажи, документов о движении денежных средств при покупке-продаже хранятся за рубежом, и получение их возможно лишь через запросы правоохранительных органов о предоставлении международно-правовой помощи в иностранные юрисдикции. Это в определенной части остановило расследования в соответствии с возложенными задачами.