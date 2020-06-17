Противостояние на Банковой, фото: Национальный корпус

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Ракурс

В Киеве под Офисом президента на улице Банковой митингующих пророссийской «Партии Шария» забросали яйцами проукраинские активисты.

Свои действия активисты назвали «кулинарным шоу» под названием «Пирог с сепаром».

По словам одного из активистов, митинг «Партии Шария» они забрасывали именно яйцами, потому что не хотели никого калечить.

Но завтра у вас полетят камни, а послезавтра в вас могут полететь ножи. Не от нас, а от людей, которых вы достали российским продвижением повестки дня", — заявил, обращаясь к сторонникам «Партии Шария» один из активистов.

После этого инцидента полиция начала оттеснять противников митинга «Партии Шария», отмечает Telegram-канал PavlovskyNews.

Впоследствии противостояние перешло в мирную фазу и происходило путем восклицания лозунгов.

После этого сторонники «Партии Шария» отправились к зданию Министерства внутренних дел. Во время движения их колонны происходили столкновения и задержания.

Полиция задержала до 10 человек, сообщает агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что несколько человек намеревались сорвать флаги участников акции. Также противники митинга бросили дымовую шашку.

Пресс-служба Национального корпуса сообщает о задержании полицией 12 проукраинских активистов.

В пресс-службе полиции отмечают, что задержанные бросили несколько дымовых шашек в сторону колонны, которая двигалась на улицу Академика Богомольца, и применили слезоточивый газ.

Напомним, в Киеве под Офисом президента сегодня утром началась акция, организатором которой выступил известный пророссийский блогер Анатолий Шарий.