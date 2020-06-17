Справи Стерненка та Гандзюк — у Раді підготували звіт. Фото: 24 канал

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Вбивство Катерини Гандзюк та напади на активіста Сергія Стерненка розслідуються вже декілька років. У Верховній Раді була створена тимчасова слідча комісія (ТСК), яка розслідувала ці злочини.

Сьогодні нардепи заслухали звіт комісії щодо нападів на активістів. Він тривав лише три хвилини.

Доповідав голова ТСК Ігор Василів. Він встиг розповісти тільки про розслідування нападу на Гандзюк. За його словами, комісія за час своєї діяльності провела вісім засідань та подала понад 160 звернень, із них 151 до правоохоронців та два — до президента. Представники ТСК виявили низку недоліків у розслідуванні цього провадження.

Зокрема, за словами Василіва, слідство фактично зупинило розслідування цього провадження, а одного з головних підозрюваних — голову Херсонської ОГА Владислава Мангера — не відсторонили від посади, а потім й звільнили з-під варти. Це створювало ризики використання Мангером своєї посади у власних інтересах.

Що стосується іншого підозрюваного, Ігоря Павловського, його провадження перебуває на розгляді у Приморському суді. Водночас за усі 13 місяців там не було проведено жодного судового засідання з розгляду цього провадження. Також тимчасова слідча комісія вважає, що справу щодо Павловського треба перекваліфікувати, а досудове розслідування щодо нього здійснювати за більш тяжкою статтею.

Після цього Василів почав розповідати про справу Стерненка, проте встиг лише сказати, що таємниця слідства забезпечується не в повній мірі. Окрім того, у деяких кримінальних провадженнях не було здійснено жодних слідчих дій. Після цього час на виступ представника комісії закінчився.

Попри таку неповну інформацію, Верховна Рада підтримала цей звіт та схвалила відповідний проект постанови. Окрім того, цією постановою нардепи зобов’язали Офіс генпрокурора, Службу безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, Національну поліцію проінформувати парламент за наслідками розгляду матеріалів ТСК у двотижневий термін. Відтак протягом двох тижнів генпрокурор Ірина Венедіктова та представники інших силових структур повинні підготувати звіт щодо нападів на Гандзюк та інших активістів. За таку постанову проголосували 307 нардепів.