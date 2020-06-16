Справа Стерненка: суд змінив адресу домашнього арешту активіста

https://racurs.ua/ua/n139812-sprava-sternenka-sud-zminyv-adresu-domashnogo-areshtu-aktyvista.html

Ракурс

Сергію Стерненку Шевченківський райсуд Києва змінив адресу цілодобового домашнього арешту. Учора в судовому рішенні вказали адресу, за якою він не міг виконати це зобов’язання.

Стерненку сьогодні уранці зателефонували з суду і повідомили, що чекають о 10.00, аби розглянути клопотання про зміну адреси домашнього арешту. Згодом засідання відклали на 12.30. Адвокати заявили відвід судді, яка мала розглядати клопотання, але інший слідчий суддя відмовив у відводі.

Суддя Мелєшак задовольнила клопотання прокурора і тепер домашній арешт Стерненко буде відбувати за місцем фактичного проживання у Києві, а не в військовій частині в Одесі, де він формально зареєстрований.

Історія із обранням запобіжного заходу екс-лідеру «Правого сектору» тривала три дні. Йому інкримінують умисне вбивство. Стерненко заявляє, що у 2018 році захищався під час нападу на нього. Судові засідання супроводжувалися сутичками з поліцією та акцією протесту поблизу будинків, де мешкають президент України та генпрокурор.

Сьогодні у Раді представники «Європейської солідарності» і «Батьківщини» вимагали від влади припинити репресії, а під час засідання у понеділок поблизу Шевченківського суду майже у повному складі була присутня фракція «Голос». При цьому поліція накинулася й на одного із нардепів цієї фракції.