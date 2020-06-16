Патрульна поліція. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n139811-u-kyievi-patrulnyy-nezvychnym-sposobom-provchyv-vodiya-z-nedopalkom-video.html

Ракурс

Патрульний поліцейський у Києві провчив водія автомобіля Skoda (Шкода) за недотримання чистоти.

Правоохоронець помітив, як водій викинув з вікна недопалок, і після цього закинув його назад до салону його машини. Чоловік обурився такими діями поліцейського. Відповідне відео 16 червня було опубліковане на власній сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Водій заявив, що від недопалку салон його машини міг би загорітися. Заявив, що підняв би недопалок із землі, якби йому зробили зауваження.

Господи, так би й було. Згорів би, що зробиш, — відповів поліцейський.

Любитель смітити згодом звернувся до керівництва Міністерства внутрішніх справ із вимогою навчити співробітників поліції «правилами етикету». Водій вважає, що поліцейський його образив.

Нагадаємо, в Римі ввели штрафи для громадян, які кидають медичні маски і рукавички на вулицях, у парках і на площах. За викидання засобів захисту в громадських місцях передбачені штрафи від 25 до 500 євро.