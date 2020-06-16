Патрульная полиция. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n139811-v-kieve-patrulnyy-neobychnym-sposobom-prouchil-voditelya-s-okurkom-video.html

Ракурс

Патрульный полицейский в Киеве проучил водителя автомобиля Skoda (Шкода) за несоблюдение чистоты.

Правоохранитель заметил, как водитель выбросил из окна окурок, и после этого забросил его обратно в салон машины. Мужчина возмутился такими действиями полицейского. Соответствующее видео 16 июня было опубликовано на собственной странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

Водитель заявил, что от окурка салон его машины мог бы загореться. Заявил, что поднял бы окурок с земли, если бы ему сделали замечание.

Господи, так бы и было. Сгорел бы, что сделаешь, — ответил полицейский.

Любитель сорить впоследствии обратился к руководству Министерства внутренних дел с требованием научить сотрудников полиции «правилами этикета». Водитель считает, что полицейский его оскорбил.

Напомним, в Риме ввели штрафы для граждан, которые бросают медицинские маски и перчатки на улицах, в парках и на площадях. За выбрасывание средств защиты в общественных местах предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро.