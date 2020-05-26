В Риме будут штрафовать бросающих перчатки и маски на улицах. Фото: Интерфакс

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В столице Италии Риме ввели штрафы для граждан, которые бросают медицинские маски и перчатки на улицах, в парках и на площадях.

За выбрасывание средств защиты в общественных местах предусмотрены штрафы от 25 до 500 евро. Соответствующее распоряжение подписала мэр Рима Вирджиния Раджи, сообщает издание Roma Today.

Согласно распоряжению, в столице Италии запрещено бросать средства индивидуальной защиты — перчатки и маски — на улицах, тротуарах, в парках, на площадях и набережных Тибра, а также на пляжах приморского района Остия. Решение о введении таких штрафов было принято после того, как с момента смягчения карантина улицы города оказались усыпаны масками и перчатками.

Также власти советуют жителям Рима выбрасывать средства защиты не с обычным мусором, а в специальные контейнеры. Их можно найти на выходе из предприятий, офисов и прочих учреждений.

Проблема загрязнения улиц города масками появилась после того, как в Италии практически полностью отменили карантин, но обязали население посещать магазины, рестораны, бары, салоны красоты, церкви, все публичные учреждения в масках.

Отметим, Италия долгое время была антилидером по количеству инфицированных. С начала пандемии на территории страны было выявлено более 230 тыс. заразившихся коронавирусом, из них около 33 тыс. умерли и примерно 142 тыс. выздоровели.

Как ранее сообщалось, Италия откроет свои аэропорты с 3 июня. С этого дня планируют разрешить межрегиональные и международные перелеты.