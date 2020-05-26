У Римі штрафуватимуть тих, хто кидає рукавички і маски на вулиці. Фото: Интерфакс

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У столиці Італії Римі ввели штрафи для громадян, які кидають медичні маски і рукавички на вулицях, у парках і на площах.

За викидання засобів захисту в громадських місцях передбачені штрафи від 25 до 500 євро. Відповідне розпорядження підписала мер Рима Вірджинія Раджі, повідомляє видання Roma Today.

Згідно з розпорядженням, у столиці Італії заборонено кидати засоби індивідуального захисту — рукавички і маски — на вулицях, тротуарах, у парках, на площах і набережних Тібру, а також на пляжах приморського району Остія. Рішення про введення таких штрафів було прийняте після того, як з моменту пом’якшення карантину вулиці міста стали засипані масками і рукавичками.

Також влада радить жителям Рима викидати засоби захисту не зі звичайним сміттям, а у спеціальні контейнери. Їх можна знайти на виході з підприємств, офісів та інших установ.

Проблема забруднення вулиць міста масками з’явилася після того, як в Італії практично повністю скасували карантин, але зобов’язали населення відвідувати магазини, ресторани, бари, салони краси, церкви, всі публічні установи в масках.

Зазначимо, Італія довгий час була антилідером з кількості інфікованих. З початку пандемії на території країни було виявлено понад 230 тис. хворих на коронавірус, із них близько 33 тис. померли і приблизно 142 тис. одужали.

Як раніше повідомлялося, Італія відкриє свої аеропорти з 3 червня. З цього дня планують дозволити міжрегіональні та міжнародні перельоти.