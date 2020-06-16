Дело Стерненко: суд изменил адрес домашнего ареста активиста

https://racurs.ua/n139812-delo-sternenko-sud-izmenil-adres-domashnego-aresta-aktivista.html

Ракурс

Сергею Стерненко Шевченковский райсуд Киева изменил адрес круглосуточного домашнего ареста. Вчера в судебном решении указали адрес, по которому он не мог выполнить это обязательство.

Стерненко сегодня утром позвонили из суда и сообщили, что ждут в 10.00, чтобы рассмотреть ходатайство об изменении адреса домашнего ареста. Впоследствии заседание отложили на 12.30. Адвокаты заявили отвод судье, который должен был рассматривать ходатайство, но другой следственный судья отказал в отводе.

Судья Мелешак удовлетворила ходатайство прокурора и теперь домашний арест Стерненко будет отбывать по месту фактического проживания в Киеве, а не в военной части в Одессе, где он формально зарегистрирован.

История с избранием меры пресечения экс-лидеру одесского «Правого сектора» продолжалась три дня. Ему инкриминируют умышленное убийство. Стерненко заявляет, что в 2018 году защищался во время нападения на него. Судебные заседания сопровождались столкновениями с полицией и акцией протеста возле домов, где живут президент Украины и генпрокурор.

Сегодня в Раде представители «Европейской солидарности» и «Батькивщины» требовали от властей прекратить репрессии, а во время заседания в понедельник вблизи Шевченковского суда почти в полном составе присутствовала фракция «Голос». При этом полиция набросилась и на одного из нардепов этой фракции.