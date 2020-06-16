Лозинский требует уволить Авакова на внеочередном заседании Рады. Фото: Голос

https://racurs.ua/n139791-delo-sternenka-izbityy-nardep-lozinskiy-trebuet-uvolit-avakova-na-vneocherednom-zasedanii-rady.html

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Дело Сергея Стерненко, которого вчера суд отправил под домашний арест, стало важным не только для общества, но и для некоторых народных депутатов. В частности, по поводу вчерашних событий на сегодняшнем заседании Верховной Рады выступил народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский, который пострадал от действий силовиков.

Он рассказал, что 15 июня под Шевченковским райсудом Киева, где избирали меру защиту Стерненко, произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Как только мы вышли из заседания суда, что мы увидели: мы увидели, как полиция Авакова, а точнее — бывший «Беркут», который теперь является новой так называемой полицией Авакова, начала паковать людей. Они начали их выдергивать из толпы, которая просто активно выражала свою позицию. Они начали выдергивать людей, имеющих право на мирный протест, и вели их в автозаки. Мы с коллегами, конечно, не могли просто наблюдать за этим и пошли туда. Нам удалось вытянуть нескольких активистов, — рассказал нардеп во время сегодняшнего заседания Рады.

Он также показал испорченную футболку, которую порвали правоохранители, отметив, что это пример того, как полиция относится к работе нардепов.

Кроме того, Лозинский обратился к народным депутатам от «Слуги народа». Он отметил, что сначала их посадили жать на кнопки, затем им начали говорить, за что голосовать, а теперь они должны быть готовы к тому, что их будут бить, если они будут выражать свою позицию.

Но проблема не в том, что бьют депутатов — это наименьшая проблема. Мы себя еще защитить можем. Проблема в том, что сейчас ни один украинец — ни депутат, ни врач, ни студент — он не чувствует себя в безопасности. Он чувствует безнаказанность полиции, абсолютную несправедливость и не может себя защитить. Именно поэтому мы с фракцией «Голос» инициировали увольнение Авакова. Постановление зарегистрировано и на этой неделе мы будем собирать подписи за внеочередное заседание, чтобы вынести это постановление на голосование, — добавил нардеп.

Напомним, вчера под Шевченковским районным судом Киева собрались сотни людей, которые пришли поддержать Стерненко. Там были и десятки правоохранителей. Между ними возникли столкновения, во время одного из них были задержаны несколько протестующих. Освобождать задержанных, среди которых была и девушка Стерненко, бросился Лозинский, но правоохранители оттеснили его, применяя локти и кулаки.