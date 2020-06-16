Лозинський вимагає звільнити Авакова на позачерговому засіданні Ради. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n139791-sprava-sternenka-pobytyy-nardep-lozynskyy-vymagaie-zvilnyty-avakova-na-pozachergovomu-zasidanni.html

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Справа Сергія Стерненка, якого вчора суд відправив під домашній арешт, стала важливою не тільки для суспільства, але й для деяких народних депутатів. Зокрема, щодо вчорашніх подій на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради виступив народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський, який постраждав від дій силовиків.

Він розповів, що 15 червня під Шевченківським райсудом Києва, де обирали запобіжний захист Стерненку, сталися сутички між активістами та правоохоронцями.

Щойно ми вийшли із засідання суду, що ми побачили: ми побачили, як поліція Авакова, а точніше — колишній «Беркут», які тепер є новою так званою поліцією Авакова, почали пакувати людей. Вони почали їх висмикувати з натовпу, який просто активно висловлював свою позицію. Вони почали висмикувати людей, які мають право на мирний протест, і вели їх до автозаків. Ми з колегами, звісно, не могли просто спостерігати за цим і пішли туди. Нам вдалося витягнути декількох активістів, — розповів нардеп під час сьогоднішнього засідання Ради.

Він також показав роздерту футболку, яку порвали правоохоронці, зазначивши, що це приклад того, як поліція ставиться до роботи нардепів.

Окрім того, Лозинський звернувся до народних депутатів зі «Слуги народу». Він зазначив, що спочатку їх посадили тиснути кнопки, потім їм почали казати, за що голосувати, а тепер вони мають бути готовими до того, що їх будуть бити, якщо вони висловлюватимуть свою позицію.

Але проблема не в тому, що б’ють депутатів — це найменша проблема. Ми себе ще захистити можемо. Проблема у тому, що зараз жоден українець — чи то депутат, чи то лікар, чи то студент — він не відчуває себе у безпеці. Він відчуває безкарність поліції, абсолютну несправедливість і не може себе захистити. Саме тому ми з фракцією «Голос» ініціювали звільнення Авакова. Постанова зареєстрована і цього тижня ми будемо збирати підписи за позачергове засідання, аби винести цю постанову на голосування, — додав нардеп.

Нагадаємо, вчора під Шевченківським районним судом Києва зібралися сотні людей, які прийшли підтримати Стерненка. Там були й десятки правоохоронців. Між ними виникли сутички, під час однієї із них бути затримані декілька протестуючих. Визволяти затриманих, серед яких були й дівчина Стерненка, кинувся Лозинський, але правоохоронці відтісняли його, застосовуючи лікті та кулаки.