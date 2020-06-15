Новости Киева: Кличко объяснил фото о нарушении им карантина, фото — Київ нині

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Мэр Киева Виталий Кличко объяснил появление в сети фото, на которых якобы зафиксировали нарушение им карантина.

Он напомнил, что правительство во время первого смягчения карантина позволило передвижение по улицам до восьми человек, а на летних террасах кафе и ресторанов (где, собственно, вчера и ужинал мэр) — сидеть в компаниях до четырех человек.

Кличко призвал будущих кандидатов в мэры Киева «не тратить средства на распространение лжи и манипуляций», а предъявлять свои достижения и программы. Мэр считает, что избирательная кампания в столице будет грязной.

Я иногда бывает (провожу встречи или ужинаю — ред.) на летних террасах ресторанов и кафе. И киевляне меня могут там увидеть, подойти пообщаться. Специалисты-грязегенераторы, мойте руки и держите дистанцию, — подчеркнул Кличко.

Мэра вчера вечером заметили в одном из киевских ресторанов после 22.00, что является нарушением ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. Соответствующие фото обнародовал телеграм-канал «Киев сейчас».

Портал опубликовал фотографии, на которых человек, похожий на Виталия Кличко, находится за столом в компании мужчины и двух девушек. Мэр якобы ужинал на Воздвиженке в ресторане «Охота на овец». Автор фото отметил, что снимки были сделаны после 22.00.

Во время пандемии за столом в заведении общественного питания не должно быть больше двух человек, а расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 м, заведения должны закрываться после 22.00.

Ранее Кличко часто пытался донести людям важность самоизоляции фразой «Хватит шастать!».