Не «шастав», а вечеряв: Кличко пояснив фото про порушення ним карантину, фото — "Київ нині"

https://racurs.ua/ua/n139734-ne-shastav-a-vecheryav-klychko-poyasnyv-foto-pro-porushennya-nym-karantynu.html

Ракурс

Мер Києва Віталій Кличко пояснив появу у мережі фото, на яких начебто зафіксували порушення ним карантинних обмежень.

Він нагадав, що уряд під час першого пом’якшення карантину дозволив пересування вулицями до восьми осіб, а на літніх терасах кафе та ресторанів (де, власне, учора і вечеряв мер) — сидіти в компаніях до чотирьох осіб.

Кличко закликав майбутніх кандидатів у мери Києва «не витрачати коштів на розповсюдження брехні і маніпуляцій», а пред’являти свої здобутки та програми. Мер вважає, що виборча кампанія у столиці буде брудною.

Я інколи буває (проводжу зустрічі чи вечеряю — ред.) на літніх терасах ресторанів та кафе. І кияни мене можуть там побачити, підійти поспілкуватися. Фахівці-брудогенератори, мийте руки і тримайте дистанцію, — наголосив Кличко.

Мера вчора увечері помітили в одному з київських ресторанів після 22.00, що вважається порушенням обмежувальних заходів, введених в зв’язку з пандемією. Відповідні фото оприлюднив телеграм-канал «Київ зараз».

Портал опублікував фотографії, на яких людина, схожа на Віталія Кличка, перебуває за столом у компанії чоловіка і двох дівчат. Мер начебто вечеряв на Воздвиженці у ресторані «Полювання на овець». Автор фото зазначив, що знімки були зроблені після 22.00.

Під час пандемії за столом у закладі громадського харчування не повинно бути більше двох осіб, а відстань між столиками має бути не менше 1,5 м, заклади повинні закриватися після 22.00.

Раніше Кличко часто намагався донести людям важливість самоізоляції фразою «Досить шастати».