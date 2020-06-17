У Києві вже понад 4 тис. хворих на COVID-19. Фото: Ракурс

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У Києві за останню добу підтверджено 41 новий випадок зараження коронавірусом. Захворіли 26 жінок віком від 20 до 81 року, десять чоловіків віком від 25 до 75 років, одна семирічна дівчинка та четверо хлопчиків віком від одного року до шести років. Серед захворілих троє медпрацівників.

Таку статистику оприлюднив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного онлайн-брифінгу.

Дев’ятьох хворих було госпіталізовано, решта зараз перебувають вдома на самоізоляції. За останню добу від коронавірусу померли двоє пацієнтів. Вилікувалися — 66 осіб. Всього від початку епідемії в Києві коронавірусом заразилися 4 тис. 26 осіб, вилікувалися — 1 тис. 230 осіб.

Близько 12% усіх хворих — це медпрацівники. Всього коронавірусом заразилися 582 медика. Із них 249 осіб вже вилікувалися від коронавіруса і вийшли на роботу. Кличко закликав киян допомагати медпрацівникам, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Для цього досить дотримуватися карантинних правил.

Крім того, мер Києва заявив, що місцева влада посилює контроль за дотриманням карантинних правил. В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи, які перевіряють дотримання епідеміологічних вимог у магазинах, кафе та інших закладах.

Мер нагадав, що штраф за недотримання карантинних правил для громадян становить від 17 до 51 тис. грн, а для юридичних осіб — від 34 до 340 тис. грн. За місяць роботи мобільні групи перевірили понад 2 тис. об'єктів та склали 325 протоколів про порушення правил карантину.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко був помічений в одному з київських ресторанів після 22.00, що вважається порушенням обмежувальних заходів, введених у зв’язку з пандемією.