На Донбассе погиб гранатометчик с Волыни, фото — Слово и дело

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Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского защитника. Обстрел российских боевиков привел к гибели волынянина Ильи Струка.

В среду, 17 июня, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

Погибший украинский военный — уроженец села Летниче Владимир-Волынского района. Старший солдат 17 июня получил пулевое ранение во время боевого дежурства возле населенного пункта Торецкое, рассказали в Волынской ОГА. Службу Илья проходил в военной части в Мариуполе, был гранатометчиком.

Вчера обстрелы боевиков зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехового, Крымского, Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по защитникам Опытного российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов, обстреляли украинские позиции в районе Водяного, Пищевика и Авдеевки. На подступах к Новотроицкому и Пескам агрессор стрелял из минометов различных систем.

18 июня новых обстрелов пока не зафиксировали.