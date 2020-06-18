Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Коронавирус в Украине диагностирован уже у 34 тыс. 63 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили у 829 украинцев. Это очередной антирекорд по количеству новых заболеваний — такой цифры в Украине не было с начала эпидемии.

Также за сутки умерли еще 23 больных коронавирусом. За весь период эпидемии погибли 966 инфицированных, а выздоровели почти 15 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Сейчас больше всего случаев заболевания выявлено в Черновицкой области и Киеве — и там, и там более 4 тыс. больных. Также почти 3,4 тыс. случаев зафиксировано во Львовской области. Кроме того, на Львовщине за сутки зарегистрировали наибольшее количество новых больных — инфицирован 171 человек.

В Закарпатской и Ровенской области — 74 и 73 новых случая соответственно. В Винницкой области — 63 новых заболеваний.

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 31 июля, он будет адаптивным. Также в правительстве приняли методику усиления карантина, которая будет использована в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.