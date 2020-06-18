Помощь США Украине. Фото: MilitaryImages.Net

https://racurs.ua/n139895-ukraina-zakupit-u-ssha-voennuu-tehniku-i-orujie-na-600-mln-dollarov.html

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Украина продолжает сотрудничать с Соединенными Штатами Америки в военной сфере. Госдеп США согласовал продажу Украине военных катеров, а также разного вооружения на общую сумму 600 млн долл.

Украина сможет закупить 16 патрульных катеров Mark VI, 20 электрооптических инфракрасных радаров и 16 акустических систем дальнего действия. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по вопросам оборонного сотрудничества США.

Кроме того, Украина получит 32 пушки MSI Seahawk A2 и 40 пушек МК44, идентификационные системы, коммуникационное оборудование и разные инструменты. Отмечается, что эту технику и вооружение украинская сторона сможет использовать для защиты своих территориальных вод.

Помимо этого, представители США обучат персонал, как пользоваться всем этим вооружением, а также предоставят инженерную и логистическую поддержку.

В сообщении отмечается, что такие действия направлены на поддержание целей нацбезопасности США, ведь Украина является страной-партнером Америки. И такие поставки оружия помогают сохранять силы политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Напомним, ранее США передали Украине военную помощь на сумму 60 млн долл. Эта помощь включает боеприпасы, рации, а также переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.