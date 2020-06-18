Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Карантин в Украине Кабинет министров продлил до 31 июля, однако он остается адаптивным. Это означает, что в разных областях будут действовать разные карантинные ограничения — все зависит от эпидемиологической ситуации.

Несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом, власти Черновцов решили ослабить карантин — в городе разрешили открыть бани и сауны. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

Кроме того, в городе расширили перечень категорий граждан, которые могут пользоваться транспортом для специальных перевозок. Теперь им могут пользоваться участники АТО/ООС, члены семей погибших участников боевых действий, а также люди с инвалидностью. При этом в области по состоянию на утро 17 июня насчитывалось более 4 тыс. больных коронавирусом.

В то же время в Закарпатской области из-за роста заболеваемости решили вернуть некоторые ограничения. В частности, на въездах/выездах в некоторые города теперь будут стоять блокпосты. Водителям и пассажирам автомобилей будут измерять температуру, а также проводить опрос.

Такие нововведения касаются только тех городов, в которых фиксируют вспышки коронавируса. В частности, речь идет о Межгорском, Свалявском и Великоберезнянском районах.

Как писал «Ракурс», на вчерашнем заседании Кабмин согласовал выплаты медикам, которые получили инвалидность вследствии заражения коронавирусом или потеряли трудоспособность. Также предусмотрены выплаты семьям погибших от коронавируса медиков. Они составят от 630 тыс. грн до 1,5 млн грн.