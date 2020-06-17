Завтра День участкового офицера полиции в Украине. Фото: donetsk.ua

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День участкового офицера полиции в Украине ежегодно отмечают 18 июня.

Этот день стал профессиональным праздником в 2004 году согласно приказу главы МВД Украины. К реформированию украинской милиции оно носило название День участкового инспектора милиции. Участковый — сотрудник Национальной полиции, который работает на определенной территории — полицейском участке.

Православная церковь 18 июня чтит святого Дорофея (Дорофеев день) — покровителя сновидений, поэтому к нему за помощью обращаются те, кому снятся тревожные сны. В этот день собирают сон-траву.

Наши предки считали, что эта трава навевает сон, предсказывает будущее и оберегает от нечистой силы. Сон-трава расцветает только ночью и ее найти могли только ведуны и знахари. Ее опускали в воду во время полнолуния. Если она была настоящей и ей была присуща природная магия, трава обязательно должна зашевелиться.

Кроме того, завтра отмечают День устойчивой гастрономии, который ввели в 2016 году. Инициаторы праздника считают, что гастрономия — важный элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природным и культурным разнообразием мира.

В Азербайджане 18 июня отмечают День прав человека, в Египте — День эвакуации, в Молдове — День историка, на Сейшелах — День конституции. Также завтра в мире отмечают такие необычные праздники, как День пикника и День паники. А в США отмечают День вишневого домашнего торта и Суши день.

Напомним, мусульманский праздник Курбан-байрам получит статус государственного. Празднику Ураза-байрам предшествует 30-дневный пост, начинающийся в первый день новолуния месяца Рамадан. Именно в этот месяц пророку Мухаммеду покорилась Мекка и мусульманам даровано Коран.