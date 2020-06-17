Непогода бушевала в Греции, насыпало много града.

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В Греции мощный шторм наделал бед, привел к остановке транспорта и подтоплений.

На север страны обрушился мощный шторм, сопровождавшийся ливнем и градом. Кроме того, сыпал сильный град. В городах Восточная Македония и Фракия высота покрова достигала 30−40 см. Об этом 17 июня сообщает Greek Reporter.

Из-за непогоды было парализовано движение транспорта. Коммунальщикам было много работы, поэтому для расчистки дорог от плотного градового покрова муниципальная власть вывела на улицы землеройные экскаваторы.

Шторм длился более 30 мин, но привел к подтоплению многих подвалов и цокольных этажи домов и магазинов. Также непогода повалила много деревьев.

Напомним, сегодня в Киеве грозы с ливнями наделали беды — улицы города стали похожими на реки. Ливневые канализации не смогли справиться с нагрузкой, поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится чистить их лопатами «на ходу».