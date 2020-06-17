Негода вирувала у Греції, насипало багато граду.

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У Греції потужний шторм наробив лиха, призвів до зупинки транспорту та підтоплень.

На північ країни обрушився потужний шторм, що супроводжувався зливою та градом. Крім того, сипав сильний град. У містах Східна Македонія та Фракія висота покриву сягала 30−40 см. Про це 17 червня повідомляє Greek Reporter.

Через негоду було паралізовано рух транспорту. Комунальникам було багато роботи, тому для розчищення доріг від щільного градового покриву муніципальна влада вивела на вулиці землерийні екскаватори.

Шторм тривав понад 30 хв, але призвів до підтоплення багатьох підвалів і цокольних поверхів будинків і магазинів. Також негода повалила багато дерев.

Нагадаємо, сьогодні у Києві грози зі зливами наробили лиха — вулиці міста стали схожими на річки. Зливові каналізації не могли впоратися з навантаженням, тому співробітникам комунальних служб доводиться чистити їх лопатами «на ходу».