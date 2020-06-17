Саміт Україна-ЄС запланований на осінь. Фото: ukrreporter.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139891-v-ofisi-prezydenta-nazvaly-datu-provedennya-samitu-ukrayina-ies.html

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Україна готується до проведення чергового саміту Україна-ЄС 1 жовтня.

Проведення саміту підтвердили й представники Євросоюзу. Про це 17 червня заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, передає «Інтерфакс-Україна».

Він точно відбудеться. І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили, що 1 жовтня відбудеться саміт Україна-ЄС, до якого ми готуємося, — зазначив Жовква.

За словами представника ОПУ, на саміті очікується підписання угоди про «відкрите небо» між Україною та Європейським Союзом. Жовква зазначив, що раніше цьому заважали проблеми між Великою Британією та Іспанією через статус аеропорту Гібралтар. Але ця проблема зникла з виходом Великої Британії з Європейського Союзу. Тепер своє формулювання про статус аеропорту повинна дати Іспанія.

Як відомо, попередній саміт ЄС-Україна відбувся 8 липня 2019 року у Києві. До столиці тоді прибули тодішні президенти Європейської ради Дональд Туск і Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Нагадаємо, у липні 2019 року посол Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу може усунути всі перепони до підписання між Україною та ЄС угоди про «відкрите небо».