Саммит Украина-ЕС запланирован на осень. Фото: ukrreporter.com.ua

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Украина готовится к проведению очередного саммита Украина-ЕС 1 октября.

Проведение саммита подтвердили и представители Евросоюза. Об этом 17 июня заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква, передает «Интерфакс-Украина».

Он точно состоится. И президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили, что 1 октября состоится саммит Украина-ЕС, к которому мы готовимся, — отметил Жовква.

По словам представителя ОПУ, на саммите ожидается подписание соглашения об «открытом небе» между Украиной и Европейским Союзом. Жовква отметил, что ранее этому мешали проблемы между Великобританией и Испанией за статус аэропорта Гибралтар. Но эта проблема исчезла с выходом Великобритании из Европейского Союза. Теперь свою формулировку о статусе аэропорта должна дать Испания.

Как известно, предыдущий саммит ЕС-Украина состоялся 8 июля 2019 года в Киеве. В столице тогда прибыли тогдашние президенты Европейского Совета Дональд Туск и Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, в июле 2019 года посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что выход Великобритании из Евросоюза может устранить все препятствия к подписанию между Украиной и ЕС соглашения об «открытом небе».