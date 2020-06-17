«Укрспирт» остался без руководителя. Фото:

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Государственное предприятие «Укрспирт» осталось без руководителя.

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко уволил Сергея Блескуна с должности исполняющего обязанности директора ГП «Укрспирт». Об этом LIGA.net сообщил сам Блескун.

Он отметил, что находится в отпуске и ни разу с момента назначения Петрашко министром с ним не встречался.

Участники рынка удивлены увольнением Блескуна. В ассоциации «Укрводка» считают, что спиртовая отрасль рискует остаться в состоянии упадка в собственности государства. Кроме того, они считают, что госпредприятием будут править нелегальные производители водочных изделий.

В ассоциации заявили, что увольнение Блескуна и молниеносное рассмотрение профильным парламентским комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики законопроекта № 3443 и согласования переноса сроков приватизации и демонополизации до 1 октября 2020 года — может стать очередной остановкой процесса разгосударствления спиртовой отрасли.

Напомним, в марте в государственном предприятии «Укрспирт» решили временно приостановить экспорт спирта, поскольку в Украине наблюдается также повышенный спрос. Речь идет прежде всего о медицинском спирте, который используют для борьбы в Украине с распространением вируса COVID-19.

Тогда и. о. директора ГП «Укрспирт» Сергей Блескун обещал, что экспорт возобновят после того, как полностью обеспечат внутренний рынок Украины.