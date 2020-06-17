«Укрспирт» залишився без керівника. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n139890-minekonomiky-nespodivano-zvilnylo-glavu-ukrspyrtu.html

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Державне підприємство «Укрспирт» залишилося без керівника.

Глава Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко звільнив Сергія Блескуна з посади виконуючого обов’язки директора ДП «Укрспирт». Про це LIGA.net повідомив сам Блескун.

Він зазначив, що знаходиться у відпустці і жодного разу з моменту призначення Петрашка міністром із ним не зустрічався.

Учасники ринку здивовані звільненням Блескуна. В асоціації «Укргорілка» вважають, що спиртова галузь ризикує залишитися в стані занепаду у власності держави. Крім того, вони вважать, що держпідприємством правитимуть нелегальні виробники горілчаних виробів.

В асоціації заявили, що звільнення Блескуна і блискавичний розгляд профільним парламентським комітетом з питань фінансової, податкової та митної політики законопроекту № 3443 та узгодження перенесення термінів приватизації і демонополізації до 1 жовтня 2020 року — може стати черговою зупинкою процесу роздержавлення спиртової галузі.

Нагадаємо, у березні в державному підприємстві «Укрспирт» вирішили тимчасово призупинити експорт спирту, оскільки в Україні спостерігається також підвищений попит. Йдеться передусім про медичний спирт, який використовують для боротьби в Україні з поширенням вірусу COVID-19.

Тоді в. о. директора ДП «Укрспирт» Сергій Блескун обіцяв, що експорт відновлять після того, як повністю забезпечать внутрішній ринок України.