Торнадо в Херсонской области. Фото: firstregion.com.ua

https://racurs.ua/n139889-moschnyy-tornado-pronessya-hersonskoy-oblastu-est-razrusheniya-foto-video.html

Ракурс

В Херсонской области второй раз за месяц пронесся смерч.

Мощная стихия бушевала в поселке Сивашское Новотроицкого района. Торнадо в поселке наблюдалось лишь 10 минут, но наделало беды. Это природное явление зафиксировали очевидцы и выложили в социальных сетях и YouTube.

Смерч повредил крыши домов и повалил многолетние деревья. Разрушены 12 домов. Председатель сельского совета Виктор Батрановский заявил, что приблизительная сумма ущерба составляет 62 тыс. грн. Представители специальной комиссии осмотрели пострадавшие дома и будут индивидуально решать вопросы об оказании помощи местным жителям.

Напомним, в Киеве из-за сильных порывов ветра дерево упало на территории Национального авиационного университета. Оно рухнуло на пешеходную зону, где на лавочках сидели отдыхающие. В результате падения дерева травмы получили два человека.