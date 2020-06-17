Война на Донбассе. Фото: ТСН

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Война на Донбассе продолжается и забирает жизни украинских защитников.

Сегодня подконтрольные России боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Вблизи Орехового оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, из гранатометов наемники били у Луганского и неподалеку Шумов. Об этом 17 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В результате сегодняшних обстрелов погиб украинский военнослужащий. В штабе уверяют, что бойцы ООС отреагировали на агрессию и заставили противника прекратить обстрелы. Потери врага пока уточняются.

В штабе отмечают, что режим тишины наблюдался на участках разведения № 1, № 2 и № 3. Военные убеждают, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

По информации штаба ООС, по 16 июня оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня. Позиции сил ООС обстреливали из запрещенной минскими договоренностями артиллерии, минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Обстрелы фиксировались неподалеку населенных пунктов Орехово, Крымское, Новоалександровка, Новозвановка, Марьинка, Авдеевка и Пищевик. Вчера украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта.

Напомним, на днях 24-я отдельная мотострелковая бригада имени короля Даниила уничтожила вражеские позиции. Разведка подтвердила ликвидацию двух боевиков.