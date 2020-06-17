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КПВВ «Шегини». Фото: uatv.ua

На Львовщине два украинца перелезли через забор на границе во время брифинга пограничников (ВИДЕО)

17 июн 2020, 19:21
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Во Львовской области два гражданина Украины перелезли через забор на украино-польской границе прямо во время брифинга пограничников.

Нарушителями оказались два жителя Черкасской области — 40-летняя женщина и 39-летний мужчина. Они перелезли на нейтральную территорию пешеходного перехода. Журналисты зафиксировали этот момент на видео, сообщает портал «Твоє місто».

По информации Пограничной службы, после прохождения всех видов контроля с украинской стороны они последовали на выход из Украины в направлении польского пункта пропуска «Медика». Однако через некоторое время они перелезли через забор и направились на паспортный контроль на вход в Украину. Этим самым они нарушили режим в пункте пропуска. Впоследствии стало известно, что на двух нарушителей наложили штраф, каждый должен будет заплатить по 170 грн.

Оказалось, что украинцы возвращались назад, потому что «оценили размер очереди» и передумали идти дальше.

Напомним, в конце мая в Закарпатской области водители микроавтобусов заблокировали пункт пропуска «Тиса» на границе с Венгрией. Шоферы блокировали границу из-за невозможности попасть в Украину.

Источник: Ракурс


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