КПВВ «Шегині». Фото: uatv.ua

https://racurs.ua/ua/n139887-na-lvivschyni-dvoie-ukrayinciv-perelizly-cherez-parkan-na-kordoni-pid-chas-bryfingu-prykordonnykiv.html

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У Львівській області двоє громадян України перелізли через паркан на україно-польському кордоні прямо під час брифінгу прикордонників.

Порушниками виявились два жителі Черкаської області — 40-річна жінка та 39-річний чоловік. Вони перелізли на нейтральну територію пішохідного переходу. Журналісти зафіксували цей момент на відео, повідомляє портал «Твоє місто».

За інформацією Прикордонної служби, після проходження усіх видів контролю з українського боку вони прослідували на вихід з України у напрямку польського пункту пропуску «Медика». Однак через деякий час вони перелізли через паркан та попрямували на паспортний контроль на вхід до України. Цим самим вони порушили режим в пункті пропуску. Згодом стало відомо, що на двох порушників наклали штраф, кожен повинен буде заплатити по 170 грн.

Виявилося, що українці поверталися назад, бо «оцінили розмір черги» й передумали йти далі.

Нагадаємо, наприкінці травня у Закарпатській області водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску «Тиса» на кордоні з Угорщиною. Шофери блокували кордон через неможливість потрапити в Україну.