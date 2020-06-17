Війна на Донбасі. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n139888-na-donbasi-boyovyky-vbyly-ukrayinskogo-viyskovogo.html

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Війна на Донбасі триває і продовжує забирати життя українських захисників.

Сьогодні підконтрольні Росії бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Поблизу Оріхового окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Крім того, з гранатометів найманці гатили біля Луганського та неподалік Шумів. Про це 17 січня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинув український військовослужбовець. В штабі переконують, що бійці ООС відреагували на агресію і змусили противника припинити обстріли. Втрати ворога наразі уточнюються.

У штабі наголошують, що режим тиші спостерігався на ділянках розведення № 1, № 2 та № 3. Військові переконують, що ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

За інформацією штабу ООС, за 16 червня окупанти дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Позиції сил ООС обстрілювали із забороненими мінськими домовленостями артилерії, мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Обстріли фіксувалися неподалік населених пунктів Оріхове, Кримське, Новоолександрівка, Новозванівка, Мар’їнка, Авдіївка та Пищевик. Вчора українські військовослужбовці знищили одного окупанта.

Нагадаємо, днями 24-а окрема мотострілецька бригада імені короля Данила знищила ворожі позиції. Розвідка підтвердила ліквідацію двох бойовиків.