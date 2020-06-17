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Ракурс
Торнадо в Херсонській області. Фото: firstregion.com.ua

Потужний торнадо пронісся Херсонщиною, є руйнування (ФОТО, ВІДЕО)

17 чер 2020, 20:33
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У Херсонській області вдруге за місяць пронісся смерч.

Потужна стихія вирувала в селищі Сиваське Новотроїцького району. Торнадо у селищі спостерігалося лише 10 хвилин, але наробило лиха. Це природне явище зафіксували очевидці і виклали в соціальних мережах та YouTube.

Смерч пошкодив дахи будинків і повалив багаторічні дерева. Зруйновані12 будинків. Голова сільської ради Віктор Батрановський заявив, що приблизна сума збитків сягає 62 тис. грн. Представники спеціальної комісії оглянули постраждалі будинки та індивідуально вирішуватимуть питання про надання допомоги місцевим жителям.

Торнадо на Херсонщині. Фото: 0552.ua

Торнадо на Херсонщині. Фото: 0552.ua

Торнадо на Херсонщині. Фото: 0552.ua

Нагадаємо, в Києві через сильні пориви вітру дерево впало на території Національного авіаційного університету. Воно звалилося на пішохідну зону, де на лавочках сиділи відпочивальники. Внаслідок падіння дерева травми отримали двоє осіб.

Джерело: Ракурс


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