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Наслідки зливи в Києві, фото: PavlovskyNews

Злива в Києві: столицю затопило після сильних опадів (ФОТО, ВІДЕО)

17 чер 2020, 16:02
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Сьогодні у Києві були грози зі зливами, після яких деякі вулиці міста стали схожими на річки.

Підтоплення фіксуються на багатьох вулицях, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Зазначається, що дощові каналізації не можуть впоратися з навантаженням, тому співробітникам комунальних служб доводиться чистити їх лопатами «на ходу».

На оприлюднених в соцмережах фото можна, зокрема, побачити затоплений паркінг ТРЦ біля Центрального залізничного вокзалу.

Наслідки зливи в Києві, фото: PavlovskyNews

Наслідки зливи в Києві, фото: PavlovskyNews

Наслідки зливи в Києві, фото: PavlovskyNews

Також вода затопила дороги в Печерському районі столиці.

Київ нещодавно вже потерпав від сильних опадів — 15 червня в столиці через сильні дощі затопило центральні вулиці, у зв’язку з чим виникли сильні затори та проблеми з рухом громадського транспорту.

Нагадаємо, минулого тижня в Дніпрі за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів. Шквальних вітер також повалив низку дерев та пошкодив лінії електропередач.


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