Последствия ливня в Киеве, фото: PavlovskyNews

https://racurs.ua/n139869-liven-v-kieve-stolicu-zatopilo-posle-silnyh-osadkov-foto-video.html

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В Киеве сегодня прошел сильный ливень, после которого некоторые улицы столицы стали напоминать реки.

Подтопления фиксируются на многих улицах, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что дождевые канализации не справляются, поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится чистить их лопатами «на ходу».

На обнародованных в соцсетях фото можно, в частности, увидеть затопленный паркинг ТРЦ возле Центрального железнодорожного вокзала.

Также вода затопила дороги в Печерском районе столицы.

Киев недавно уже страдал от сильных осадков — 15 июня в столице из-за сильных дождей затопило центральные улицы, в связи с чем возникли сильные пробки и проблемы с движением общественного транспорта.

На прошлой неделе в Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Шквальный ветер также повалил ряд деревьев и повредил линии электропередач.