Авіакатастрофа в Одесі: оголосили ймовірну причину аварії, помер ще один пілот, фото — Думська

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Авіакатастрофа в Одесі призвела до загибелі двох чоловіків. У лікарні помер ще один пілот легкомоторного літака, який сьогодні здійснив жорстку посадку на околиці міста.

У Нацполіції повідомили, що літак проходив сертифікаційне випробування. З місця події поліцейські вилучили план польоту, у якому зазначена його мета та маршрут.

Припускають, що причиною аварії могло стати погіршення самопочуття пілота, який перебував за штурвалом. Комісія надасть висновки про технічний стан літака.

Літак злетів о 11.55, а приблизно о 12.20 він впав. Загинув на місці льотчик-випробувач Олег Синиця, а другого пілота, Юрія Жуковского, не стало в лікарні. Обидвом було по 65 років.

Попередньо подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.