Авиакатастрофа в Одессе: объявили вероятную причину аварии, умер еще один пилот, фото — Думская

https://racurs.ua/n139868-aviakatastrofa-v-odesse-obyavili-veroyatnuu-prichinu-avarii-umer-esche-odin-pilot-foto.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Одессе привела к гибели двух мужчин. В больнице умер еще один пилот легкомоторного самолета, который сегодня совершил жесткую посадку на окраине города.

В Нацполиции сообщили, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

Предполагают, что причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом. Комиссия предоставит выводы о техническом состоянии самолета.

Он взлетел в 11.55, а примерно в 12.20 он упал. Погиб на месте летчик-испытатель Олег Синица, а второго пилота, Юрия Жуковского не стало в больнице. Обоим было по 65 лет.

Предварительно событие квалифицировали по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.