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Авиакатастрофа в Одессе: объявили вероятную причину аварии, умер еще один пилот, фото — Думская

Авиакатастрофа в Одессе: полиция объявила вероятную причину аварии, умер еще один пилот (ФОТО)

17 июн 2020, 15:48
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Авиакатастрофа в Одессе привела к гибели двух мужчин. В больнице умер еще один пилот легкомоторного самолета, который сегодня совершил жесткую посадку на окраине города.

В Нацполиции сообщили, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут.

Авиакатастрофа в Одессе: объявили вероятную причину аварии, умер еще один пилот, фото — Думская

Предполагают, что причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом. Комиссия предоставит выводы о техническом состоянии самолета.

Он взлетел в 11.55, а примерно в 12.20 он упал. Погиб на месте летчик-испытатель Олег Синица, а второго пилота, Юрия Жуковского не стало в больнице. Обоим было по 65 лет.

Авиакатастрофа в Одессе: объявили вероятную причину аварии, умер еще один пилот, фото — Думская

Предварительно событие квалифицировали по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Авиакатастрофа в Одессе: объявили вероятную причину аварии, умер еще один пилот, фото — Думская

Источник: Ракурс


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