Кабмин утвердил День таможенника. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n139867-kabmin-ustanovil-den-tamojennika-i-doplatu-sotrudnikam-vedomstva-dokument.html

Ракурс

Кабмин во время сегодняшнего заседания согласовал указ президента Украины Владимира Зеленского об установлении профессионального праздника Дня таможенника, который теперь ежегодно будет отмечаться 25 июня.

Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп из партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Дата праздника выбрана не случайно. Именно 25 июня 1991 года Верховная Рада приняла закон «О таможенном деле в Украине».

Кроме того, во время совещания правительства были приняты изменения в постановление Кабмина № 375 от 29 апреля 2020 года.

Изменения предполагают включение Государственной таможенной службы в перечень органов, в которых осуществляются доплаты к зарплате на время действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены работникам, которые в результате выполнения своих обязанностей имеют непосредственный контакт с населением.

Как известно, ранее доплаты к зарплате были установлены для военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, а также полицейских.

Как ранее писал «Ракурс», в середине мая во время заседания коллегии Государственной таможенной службы были уволены многие руководители региональных таможен.