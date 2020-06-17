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Ракурс
Движение грузовиков в жаркие дни ограничат. Фото: РБК-Украина

Водителям фур на заметку: в Украине ограничат движение грузовиков в жаркие дни (ДОКУМЕНТ)

17 июн 2020, 15:37
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Ограничения тяжеловесного транспорта в дневное время суток введут на украинских дорогах.

Сегодня Кабинет министров Украины принял распоряжение о принятии мер по недопущению разрушения автомобильных дорог в период повышенной температуры воздуха. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Правительство поручило Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры, чтобы ограничить движение грузовиков в жару. На автодорогах в населенных пунктах ограничат движение фурам массой свыше 24 т и с нагрузкой на ось более чем 7 т при температуре воздуха свыше 28° с 8.00 до 20.00.

Распоряжение Кабмина. Документ: Алексей Гончаренко в Телеграм

Распоряжение Кабмина. Документ: Алексей Гончаренко в Телеграм

Напомним, ремонт дорог в Украине в 2020 году должен охватить 4 тыс. км автодорог государственного значения. На эту сумму в бюджете выделено 85 млрд грн. СМИ узнали, что восстанавливают дороги по завышенным ценам.

Источник: Ракурс


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