Движение грузовиков в жаркие дни ограничат. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n139865-voditelyam-fur-na-zametku-v-ukraine-ogranichat-dvijenie-gruzovikov-v-jarkie-dni-dokument.html

Ракурс

Ограничения тяжеловесного транспорта в дневное время суток введут на украинских дорогах.

Сегодня Кабинет министров Украины принял распоряжение о принятии мер по недопущению разрушения автомобильных дорог в период повышенной температуры воздуха. Об этом сообщил народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram.

Правительство поручило Государственному агентству автомобильных дорог, Национальной полиции, местным органам исполнительной власти в пределах компетенции принять меры, чтобы ограничить движение грузовиков в жару. На автодорогах в населенных пунктах ограничат движение фурам массой свыше 24 т и с нагрузкой на ось более чем 7 т при температуре воздуха свыше 28° с 8.00 до 20.00.

Напомним, ремонт дорог в Украине в 2020 году должен охватить 4 тыс. км автодорог государственного значения. На эту сумму в бюджете выделено 85 млрд грн. СМИ узнали, что восстанавливают дороги по завышенным ценам.