Новости Украины: Стерненко решил обжаловать постановление о домашнем аресте

https://racurs.ua/n139866-gotovim-apellyaciu-sternenko-nazval-reshenie-suda-o-domashnem-areste-pozornym.html

Ракурс

Сергей Стерненко, активист и бывший лидер одесского «Правого сектора», сегодня получил решение суда о мере пресечения в виде домашнего ареста. Он уже заявил о намерении подать апелляцию на «необоснованное» решение суда первой инстанции.

Получил позорное постановление о моем домашнем аресте. То, что подозрение является необоснованным, судья проигнорировал. Риск уничтожить вещи и документы он считает недоказанным, — написал в Фейсбуке Стерненко.

По его словам, служитель Фемиды убежден в существовании риска того, что он может скрыться или оказывать влияние на свидетелей, поскольку ему инкриминируют ст. 115 Уголовного кодекса.

То есть он обосновывает риски исключительно тяжестью преступления, которое мне инкриминируют… Практика ЕСПЧ прямо запрещает обосновывать решения одной лишь тяжестью наказания. А еще судья в решении против меня опирался на ту же практику ЕСПЧ, что тоже запрещено. Решение является абсурдным и противоправным. Готовим апелляцию, — резюмировал активист.

Напомним, история с избранием меры пресечения экс-лидеру «Правого сектора» продолжалась три дня. Ему инкриминируют умышленное убийство, которое произошло во время третьего нападения на него. Сам Стерненко утверждает, что в 2018 году защищался. Судебные заседания сопровождались столкновениями с полицией и акциями протеста возле домов, где проживают президент Украины и генпрокурор.