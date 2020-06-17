Тестовое ВНО в этом году не состоится, фото: Gorod.dp.ua

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Кабинет министров принял постановление о запрете проведения пробного внешнего независимого тестирования (ВНО) в этом году и выделении Минобразования из средств фонда борьбы с COVID-19 52 млн 450 тыс. для возвращения уплаченных за его прохождение средств.

Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания правительства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат из «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

В то же время Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) в своем Фейсбуке сообщает, что в этом году участники пробного ВНО-2020 смогут получить результаты за выполнение всех тестов.

«То есть, если вы зарегистрировались для прохождения украинского языка и литературы, а также математики, теперь вы сможете пройти тестирование по физике, химии, географии и любому другому учебному предмету, а затем и узнать свои результаты», — отмечают в УЦОКО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня подал в Верховную Раду законопроект, который предлагает освободить выпускников школ от обязательного прохождения ВНО.