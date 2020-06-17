ВНО 2020: Шмыгаль сделал заявление о проведении тестирования

https://racurs.ua/n139862-zrada-otmenyaetsya-shmygal-sdelal-zayavlenie-o-provedenii-vno.html

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ВНО 2020 состоится. Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 17 июня сделал заявление о продлении адаптивного карантина из-за ситуации с распространением коронавируса в Украине и проведении внешнего независимого оценивания.

На текущий момент нет никаких оснований, чтобы его не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану. Зрада отменяется. Возвращения коррупции в вузах путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равнозначный доступ к образованию и они его получат. Мы будем делать все, чтобы вступительная кампания была безопасной для поступающих, — заявил премьер.

По словам главы правительства, сейчас чиновники усиленно готовят места для проведения тестирования.

Здесь главное дисциплина и соблюдение санитарных требований. Никто не собирается отменять ВНО. Есть четкие критерии, которые определяют, можно ли проводить оценивание. Главные критерии пока выдержаны. Количество активных больных не превышает 60 человек на 100 тыс. населения. Сейчас у нас ориентировочно около 40. Количество областей, где зарегистрировано значительное число случаев инфицирования, не превышает 50%, — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, ВНО в Украине действует с 2008 года и считается эффективным способом оценивания знаний абитуриентов для поступления в вузы. 12 июня образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что «в высоких структурах власти готовятся документы об отмене ВНО». Поэтому в соцсетях начался флешмоб #РукиГетьВідЗНО.