ЗНО 2020: Шмигаль зробив заяву щодо проведення тестування

https://racurs.ua/ua/n139862-zrada-vidminyaietsya-shmygal-zrobyv-zayavu-schodo-provedennya-zno.html

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ЗНО 2020 відбудеться. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 17 червня зробив заяву щодо ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, продовження адаптивного карантину і проведення ЗНО.

Наразі немає жодних підстав, щоб його не проводити. ЗНО відбудеться за визначеним планом. Зрада відміняється. Жодного повернення корупції у виші шляхом скасування ЗНО не буде. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти і вони його матимуть. Ми робитимемо все, аби вступна кампанія була безпечною для вступників, — заявив прем'єр.

За словами глави уряду, нині чиновники посилено готують місця для проведення тестування.

Тут головне дисципліна і дотримання санітарних вимог. Ніхто не збирається скасовувати ЗНО. Є чіткі критерії, які визначають, чи можна проводити оцінювання. Головні критерії наразі витримані. Кількість активних хворих не перевищує 60 осіб на 100 тис. населення. Зараз у нас орієнтовно біля 40. Кількість областей, у яких зареєстрована значна кількість випадків інфікування, не перевищує 50%, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, ЗНО в Україні діє з 2008 року і вважається ефективним способом оцінювання знань абітурієнтів для вступів до вишів. Відмову від ЗНО пов’язують зі спокусою повернення до старих корупційних схем під час вступу. 12 червня освітній омбудсмен Горбачов заявив, що «у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО». Через це у соцмережах розпочався флешмоб #РукиГетьВідЗНО.