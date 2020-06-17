Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n139861-zelenskyy-podav-zakonoproekt-pro-zvilnennya-shkolyariv-vid-cogorichnogo-zno.html

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Президент України Володимир Зеленський подав сьогодні до Верховної Ради законопроект № 3669, який передбачається внесення змін до законодавства щодо зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) цьогорічних випускників навчальних закладів.

Законопроект пропонує звільнити школярів, які завершують здобування цього року повної середньої освіти, від складання обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА). Про це повідомляється на сайті Ради.

Утім, вони за власним бажанням матимуть право пройти ДПА, зокрема й у формі ЗНО.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що учні (студенти), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, отримають право вибору виду оцінювання результатів свого навчання:

річне оцінювання;

ДПА;

ДПА у формі ЗНО.

Скасування обов’язкового тестування пояснюється проведенням заходів щодо боротьби з коронавірусом. Цей законопроект визначений президентом як невідкладний.

Зазначимо, що йдеться про випускників шкіл, які не вступатимуть до вишів. Усі інші школярі, які вступатимуть до вищих навчальних закладів, повинні складати ЗНО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вчора під час наради заявив, що основна сесія ЗНО розпочнеться, як і планувалося, з 25 червня, якщо до того часу не станеться значного погіршення епідеміологічної ситуації.