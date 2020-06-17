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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Зеленский подал законопроект об освобождении школьников от ВНО в этом годуhttps://racurs.ua/n139861-zelenskiy-podal-zakonoproekt-ob-osvobojdenii-shkolnikov-ot-zno-v-etom-godu.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский подал сегодня в Верховную Раду законопроект № 3669, который предусматривает внесение изменений в законодательство относительно сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускниками учебных заведений.
Законопроект предлагает освободить школьников, завершающих получение в этом году полного среднего образования, от сдачи обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщается на сайте Рады.
Впрочем, они по собственному желанию будут иметь право пройти ГИА, в частности в форме ВНО.
В пояснительной записке законопроекта отмечается, что ученики (студенты), которые завершают получение полного общего среднего образования, получат право выбора вида оценки результатов своего обучения:
- годовое оценивание;
- ГИА;
- ГИА в форме ВНО.
Отмена обязательного тестирования объясняется проведением мероприятий по борьбе с коронавирусом. Этот законопроект определен президентом как неотложный.
Отметим, что ВНО будет необязательным только для тех выпускников школ, которые не будут поступать в вузы. Школьники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения, должны сдавать ВНО в обязательном порядке.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль вчера во время совещания заявил, что основная сессия ВНО начнется, как и планировалось, с 25 июня, если к тому времени не произойдет значительного ухудшения эпидемиологической ситуации.