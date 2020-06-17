Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский подал сегодня в Верховную Раду законопроект № 3669, который предусматривает внесение изменений в законодательство относительно сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускниками учебных заведений.

Законопроект предлагает освободить школьников, завершающих получение в этом году полного среднего образования, от сдачи обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщается на сайте Рады.

Впрочем, они по собственному желанию будут иметь право пройти ГИА, в частности в форме ВНО.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что ученики (студенты), которые завершают получение полного общего среднего образования, получат право выбора вида оценки результатов своего обучения:

годовое оценивание;

ГИА;

ГИА в форме ВНО.

Отмена обязательного тестирования объясняется проведением мероприятий по борьбе с коронавирусом. Этот законопроект определен президентом как неотложный.

Отметим, что ВНО будет необязательным только для тех выпускников школ, которые не будут поступать в вузы. Школьники, которые намерены поступать в высшие учебные заведения, должны сдавать ВНО в обязательном порядке.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль вчера во время совещания заявил, что основная сессия ВНО начнется, как и планировалось, с 25 июня, если к тому времени не произойдет значительного ухудшения эпидемиологической ситуации.