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Ракурс
ВНО 2020 должно начаться 25 июня, фото: «Хрещатик.News»

ВНО 2020: Шмыгаль рассказал, будут ли переносить тестирование

16 июн 2020, 22:15
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ВНО 2020 переносить пока не собираются. Причин для переноса оценивания на август, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуации, пока нет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об этом во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба правительства.

Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом, — подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, плановый процесс тестирования начнется с 25 июня.

Премьер отметил, что перенести ВНО могут только в случае превышения показателей заболеваемости — более 60 активных больных на 100 тыс. населения в среднем по Украине и превышение более чем в половине областей трех общенациональных показателей — количества больных более чем 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тыс. населения.

В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО, — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) заявили, что возможности проводить в этом году основную сессию ВНО в формате онлайн-тестирования нет.

Источник: Ракурс


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