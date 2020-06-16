ЗНО 2020: Шмигаль розповів, чи переноситимуть тестування

ЗНО 2020 має розпочатися 25 червня, фото: «Хрещатик.News»

https://racurs.ua/ua/n139827-zno-2020-shmygal-rozpoviv-chy-perenosytymut-testuvannya.html

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ЗНО 2020 переносити наразі не збираються. Причин для перенесення оцінювання на серпень, з огляду на чинну епідеміологічну ситуацію, наразі немає.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє прес-служба уряду.

Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров’я та головний санітарний лікар повідомлять про це, — наголосив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, плановий процес тестування розпочнеться з 25 червня.

Прем'єр зазначив, що перенести ЗНО можуть лише у випадку перевищення показників захворюваності — понад 60 активних хворих на 100 тис. населення у середньому по Україні та перевищення у понад половині областей трьох загальнонаціональних показників — кількість хворих понад 12 на 100 тис. населення, понад 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях та охоплення тестуванням менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

В іншому випадку з 25 червня, тобто з наступного понеділка, ми починаємо плановий процес ЗНО, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявили, що можливості проводити в цьому році основну сесію ЗНО у форматі онлайн-тестування немає.