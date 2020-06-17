Шмыгаль обязал провести аудит коронавирусного фонда, фото — Pixabay

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Аудит коронавирусного фонда в госбюджете Украины обязал провести премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом глава правительства заявил сегодня во время заседания Кабмина.

Просьба и поручение министру финансов. Мы уже два месяца используем деньги ковид-фонда. Это 65 млрд грн от налогоплательщиков. Прошу провести аудит расходов фонда, — заявил Шмыгаль и добавил, что отчет надо опубликовать.

Аналогичные обновления о расходовании средств фонда по борьбе с коронавирусом премьер обязал обновлять еженедельно.

Кроме того, Шмыгаль ожидает отчеты от министерств, которые уже использовали деньги из фонда. Он требует в дальнейшем работать в новом формате: если планируется выделение новых средств, то распорядитель обязан заранее показывать правительству проекты и объяснять цель использования средств.

А мы на правительстве будем это показывать. По моему мнению, мы эффективно распоряжались фондом, важно, чтобы общество понимало, на какие цели мы используем эти деньги, — сообщил Шмыгаль.

Напомним, что сегодня Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля.