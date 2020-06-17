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Ракурс
Шмигаль зобов’язав провести аудит коронавірусного фонду, фото — Pixabay

Шмигаль зобов’язав провести аудит коронавірусного фонду

17 чер 2020, 15:27
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Аудит коронавірусного фонду у держбюджеті України зобов’язав провести прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це очільник уряду заявив сьогодні під час засідання Кабміну.

Прохання і доручення до міністра фінансів. Ми вже два місяці використовуємо гроші із ковід-фонду. Це 65 млрд грн від платників податків. Прошу провести аудит витрат з фонду, — заявив Шмигаль і додав, що звіт треба опублікувати.

Аналогічні оновлення про витрату коштів із фонду по боротьбі з коронавірусом прем'єр зобовязав оновлювати щотижня.

Окрім того, Шмигаль очікує звіти від міністерств, які вже використали гроші з фонду. Він вимагає надалі працювати у новому форматі щодо фонду: якщо планується виділення нових коштів, то розпорядник зобов’язаний заздалегідь показувати уряду проекти і пояснювати мету використання коштів.

А ми на уряді будемо це показувати. На мою думку, ми ефективно розпоряджалися фондом, важливо, щоб суспільство розуміло, на які цілі ми використовуємо фонд, — повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, що сьогодні Кабмін продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 липня.

Джерело: Ракурс


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